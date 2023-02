Strumpf statt Hose : Hailey Bieber & Co. setzen jetzt auf unten ohne

Nach ihrem neuen Haarschnitt zeigt Hailey Bieber nun auch einen neuen Look. Die 26-jährige Trendsetterin spaziert in Lederjacke, Shirt, Loafers und weissen Socken durch New York. Nur die Hose fehlt. Diesen Look haben verschiedene Stars für sich entdeckt. Schon seit einigen Wochen sehen wir vermehrt Bilder von Celebs, die Hose gegen Strumpfhose eintauschen.