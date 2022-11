Hailey Bieber kämpft wieder mit gesundheitlichen Problemen

Darin zeigt sich das Model mit nacktem Bauch. Der Grund dahinter ist ernst: «Ich habe eine Zyste an meinem Eierstock, die so gross wie ein Apfel ist.»

Aufgrund eines Blutgerinnsels in ihrem Gehirn , welches zu schlaganfälligen Symptomen führte, musste sie im März ins Spital. Kurz darauf wurde sie am Herzen operiert, da sich darin ein Loch gebildet hatte. Nun hat Hailey Bieber erneut mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, wie sie jetzt auf Instagram mitteilte.

In ihrer Story teilte die 26-Jährige ein Foto von sich vor einem Spiegel. Ihren Pullover zog sie hoch und legte damit den Blick auf ihren nackten Bauch frei. Dazu schreibt sie: «Ich habe eine Zyste an meinem Eierstock, die so gross wie ein Apfel ist.» Das Model leide aber weder an Endometriose noch an einer Hormonstörung, doch die Diagnose sei mit schmerzhaften Krämpfen verbunden.