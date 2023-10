Hailey Bieber äussert sich zum «Strawberry»-Outfit-Eklat

1 / 5 Hailey und Justin Biebers unterschiedliche Outfitwahl wurde im Internet heiss diskutiert. IMAGO/MediaPunch Fans vermuteten auf Tiktok sogar, dass Justin Hailey nicht wertschätzt, und finden es teils peinlich, dass er sich für den Launch ihrer Kollaboration mit einer Fast-Food-Kette nicht besonders Mühe gegeben haben soll. IMAGO/MediaPunch Eine Userin fragt sich, warum Justin den Gerüchten, dass er eigentlich seine Ex-Freundin Selena lieben soll, nicht Paroli bietet – er könne doch wissen, dass ihre Fans bei dem Outfitentscheid eher bei der Meinung bleiben. IMAGO/MediaPunch

Darum gehts Justin Bieber begleitete seine Frau an ihren Beauty-Launch in Kollaboration mit der Fast-Food-Kette «Crispy Cream».

Über ihr unterschiedliches Outfit wurde heiss diskutiert, obwohl der Event zwei Monate her ist, tauchen immer noch Videos dazu auf.

Einige Tiktokerinnen vermuteten eine Respektlosigkeit von Justin gegenüber Hailey – das Model hat jetzt darüber gesprochen.

Der Look von Hailey Bieber (26) und Justin Bieber (29), den sie bei einem Launch-Event getragen haben, ging ziemlich viral: sie im roten Minikleid, passenden High Heels und einer schicken roten Tasche, er mit gelben Crocs und grauem Hoodie und Trainerhose, auf dem Kopf eine rosa Truckerkappe.

Haileys Marke Rhode launchte eine Collaboration mit der US-Schnellrestaurantkette «Crispy Cream», es geht um zwei Lipglosse mit Geschmacksrichtungen Erdbeere und Donut. Wegen Ersterem ging auch der «Strawberry-Girl»-Make-up-Look auf Tiktok viral. Seitdem diskutieren Userinnen und User auf Tiktok darüber. Einige regen sich darüber auf, wie Justin «so etwas» tragen kann und sehen darin eine Respektlosigkeit gegenüber Hailey.

Tiktokerin über Justin Bieber: «Angezogen wie ein Idiot»

So sagt Tiktokerin Grace Johanna (24) in einem ihrer Videos: «Welcher erwachsene Mann zieht sich zum Beautyevent seiner Frau an wie ein Idiot? Sie tut mir leid, weil es wirkt, als wäre sie damit beschäftigt, als ‹die perfekte Frau› zu wirken», teilt sie ihre Gedanken. «Und dabei ist sie so damit beschäftigt, das erwachsene Baby zu stillen, dass sie ihr eigenes Potenzial nicht sieht.» Die Kommentare unter dem Video bekräftigen ihre Aussagen.

Weniger aufgeheizt und mehr humoristisch behandelt ein anderer Tiktok-User das Thema und lässt beim Zoom auf Justin ein Grillenzirpen im Audio für sich sprechen.

Tiktokerin Grace aus New York dagegen versteht nicht, warum sich alle so aufregen: «Alle sagen ‹sie gehen zu verschiedenen Events, er ist nicht gut genug angezogen, bla bla bla›, aber Hailey ist bei der Arbeit – denkt an alle Freunde eurer Arbeitskolleginnen, wie sie sie an einem Dienstag zum Mittag bei der Arbeit besuchen. Sahen sie so aus wie Justin? Ja, so sahen sie aus.»

«Justin, ich weiss, diese Trainerhosen sind wahrscheinlich mehr wert als mein ganzes Leben», beginnt eine nächste Userin ihr Video. «Aber du hättest alles andere als Trainerhosen anziehen können. Zum Beispiel Jeans und ein simples Oberteil. Aber du hast dich für das unprofessionellste Outfit für den Launchevent deiner Frau entschieden.»

Dann spricht sie auch noch das grosse Justin-Hailey-Selena-Drama an. Fans vermuten, dass Justin eigentlich immer noch seine Ex Selena Gomez (31) liebt. «Du weisst doch, dass wir denken, dass du Hailey nicht liebst und anstatt dich gegen diese Gerüchte zu wehren, giesst du Öl ins Feuer.» Sie habe das Gefühl, dass Hailey Justin regelrecht anbettelte, sie an den Launch zu begleiten und er habe sich dann aus Protest für dieses Outfit entschieden.

Hailey und Justin sprechen ihre Outfits nicht ab

Jetzt, zwei Monate nach dem Launch, wo die Kommentare zu den Outfits langsam abebben, meldet sich Hailey zu Wort. Im Magazin «GQ Hype» ging das Model auf die Spekulationen und Vorwürfe ein. «Es ist so lustig, weil ich sehe, wie viele Leute darüber reden», sagt sie. «Vielleicht möchte er zum Abendessen weite Jogginghosen tragen und vielleicht möchte ich ein winziges Kleidchen tragen, wenn ich mich wohlfühle», führt sie aus. «Wir können nicht dasitzen und besprechen: ‹Also ich werde das tragen und du das.›»

Haileys langjährige Freundin Kelia Moniz (30), eine hawaiianische Surferin, äusserte sich auch zur Angelegenheit. «Es war ja nicht Justins Tag. Es war Haileys Tag. Er ist nur da, um seine Frau zu unterstützen, Punkt», sagt sie gegenüber «GQ Hype».