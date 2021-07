Nach Präsidentenmord : Haitis neuer Regierungschef tritt Amt an

Der Machtkampf ist entschieden, Ariel Henry hat ihn gewonnen. Der 71-Jährige ist der neue Regierungschef von Haiti.

Moïse war in der Nacht zum 7. Juli in seinem Haus in Port-au-Prince erschossen worden. Nach Polizeiangaben war ein Mordkommando aus 26 Kolumbianern und zwei US-Bürgern haitianischer Herkunft an dem Attentat beteiligt. Mehr als 20 Menschen wurden seither festgenommen.