Sperre für Fussballfunktionär : Haitis Verbandspräsident nach Missbrauch Minderjähriger verurteilt

Yves Jean-Bart soll Fussballerinnen sexuell belästigt und missbraucht haben. Nun hat ihn der Weltverband Fifa bestraft.

Nachdem Jean-Bart in seiner Heimat freigesprochen wurde, hat die Ethikkommission des Weltfussballverbands am Freitag ein anderes Urteil gefällt.

«Das Gesetz muss Licht bringen»: Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude in Port-au-Prince auf Haiti.

Wegen Missbrauchsvorwürfen hat die Fifa den Präsidenten des haitianischen Fussballverbandes (FHF) lebenslang gesperrt. Zudem wurde Yves Jean-Bart zu einer Geldstrafe in Höhe von einer Million Schweizer Franken verurteilt, wie die Ethikkommission des Fussball-Weltverbandes am Freitag mitteilte.

Jean-Bart wies die Vorwürfe zurück. Ein Gericht in Haiti habe ihn von den Vorwürfen freigesprochen, hiess es in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme von Jean-Bart. Die Anschuldigungen seien Teil einer Schmierenkampagne, um seine Reputation zu beschädigen. Die Fifa scheint dies anders zu sehen.