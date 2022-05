Endspiel der Königsklasse: «Hala Madrid! Uns hält niemand auf» – das sagt die Community zum CL-Final 

Es ist das grösste Spiel im europäischen Club-Fussball: Der Champions-League-Final. Und mit dem FC Liverpool und Real Madrid hat es in diesem Jahr auch fast die prominentest-mögliche Besetzung. Wir haben am Freitag den Check der direkten Positionsgruppen gemacht. Dabei hat Real Madrid knapp mit 3:2 gewonnen. Wie sieht das aber die 20 Minuten Community?

Tor

Abwehr

Mittelfeld

Sturm

Viel knapper geht es nicht! Die Angriffsreihe ist in der Community der grösste Streitpunkt. Trotz Karim Benzema gewinnt Liverpool auch in dieser Kategorie! Mané, Salah und Jota/Diaz werden besser eingeschätzt als Vinicius, Benzema und Rodrygo/Valverde.

Auswertung

Die Community hat sich für einen Liverpool-Sieg entschieden. Mit 3:1 holt sich Liverpool also den Titel. In der Kommentarspalte sieht es aber anderes aus. User BlauBarschBube meint: «Hala Madrid uns hält niemand auf der Titel gehört nur Real.» Bei D2010 sieht es ähnlich aus: «Real! Real! Real!» Speci tätigt eine Einschätzung Pro-Liverpool: «Viele unterschätzen Liverpool in diesem Final und zwar wegen diesen Comebacks von Real und natürlich auch Benzema. Schaut man jedoch die Spiele hat Liverpool vom ersten Gruppenspiel bis zum Final eine Weltklasse-Form gezeigt.» Weiter: «Sobald Liverpool in Führung geht, wird das Spiel für Real gelaufen sein, da sie solch ein Comeback gegen diese Defensive mit Fabinho als 6 nicht gebacken kriegen werden.»