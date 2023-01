Cristiano Ronaldos Sperre verzögert Debüt | Tribüne statt Spielfeld

Al-Nassr : Ronaldo sitzt nur auf der Tribüne – halb volles Stadion statt Superstar-Debüt

Die starken Regenfälle trübten die Ronaldo-Euphorie in Saudiarabien zusätzlich.

Ronaldo sass am Freitag im Mrsool Park auf der Tribüne.

Seine Al-Nassr-Teamkollegen mussten in strömenden Regen ohne den Portugiesen gegen Al-Tain ran.

Am Donnerstag fiel das grosse Debüt von Cristiano Ronaldo im Trikot von Al-Nassr wortwörtlich ins Wasser. Starke Regenfälle in Saudiarabien sorgten dafür, dass das Spiel gegen Al-Tai um einen Tag verschoben werden musste. Doch auch am Freitag fehlte der portugiesische Superstar auf dem Platz.