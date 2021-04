Berichte über Komplott : Halbbruder von Jordaniens König unter Hausarrest

Ist in Jordanien eine Verschwörung gegen König Abdullah II. im Gange? Gemäss Berichten sind mehrere Kritiker des Monarchen «aus Sicherheitsgründen» festgenommen worden.

Nach Berichten über ein grossangelegtes Komplott hat Jordaniens Armee einen Halbbruder von König Abdullah II. aufgerufen, alle Aktivitäten zu unterlassen, die der Sicherheit des Landes schaden könnten. Überdies berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Petra am Samstag, ein früherer Berater von Abdullah und weitere Verdächtige seien «aus Sicherheitsgründen» festgenommen worden. Abdullahs Halbruder, der frühere Kronprinz Hamsa bin Hussein, erklärte in einem Video, er stehe unter Hausarrest.

Es laufe eine Untersuchung, und die Ergebnisse würden später mitgeteilt, kündigte Huneiti an. «Niemand steht über dem Gesetz», betonte der Generalstabschef. «Die Sicherheit und die Stabilität Jordaniens gehen über alles.»

Halbbruder meldet sich in Video

In einem an den britischen Sender BBC geschickten Video bestritt Hamsa, Teil einer Verschwörung zu sein. Er sei «nicht verantwortlich für den Zusammenbruch der Regierungsführung, die Korruption und für die Inkompetenz» in der Führung des Landes. Der Generalstabschef der Armee habe ihn aufgesucht und ihm den Hausarrest mitgeteilt. Eine Reihe von Freunden sei verhaftet worden, seine Leibwache sei abgezogen und seine Internet- und Telefonverbindungen gekappt worden.