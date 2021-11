Wintereinbruch – Halber Meter Neuschnee erwartet – öffnen jetzt die Skipisten?

Pünktlich zum Novemberstart ist in den Bergen Neuschnee gefallen. Durch den Wintereinbruch sind die ersten Pässe in den Alpen gesperrt worden. Die Schneefallgrenze sinkt stellenweise auf bis auf 800 Meter.

Bis Ende Woche ist laut Meteonews mit einem halben Meter Schnee in den höheren Lagen zu rechnen. Gut möglich also, dass am kommenden Wochenende die ersten Skipisten geöffnet werden können.