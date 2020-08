Königsklasse mit Überraschungen Darum sind die Halbfinals schon für die Geschichtsbücher

Die Halbfinals – das steht schon vor Anpfiff am Dienstag und Mittwoch fest – gehen in die Champions-League-Geschichte ein.

Mit PSG gegen Leipzig (hier live am Dienstag ab 21 Uhr) und Lyon gegen die Bayern (hier live am Mittwoch ab 21 Uhr) kommt es in den Halbfinals zu deutsch-französischen Festspielen. So eine Konstellation hat es unter den besten vier Teams in der Champions League noch nie gegeben. Ein Novum ist auch, dass sich gleich zwei Ligue-1-Clubs qualifiziert haben. In der Geschichte der Champions League waren bisher überhaupt nur Monaco (2004 und 2017) und Lyon (2010) so weit vorgestossen.