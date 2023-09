Halbierungsinitiative : «Gewisser Frust» – 200 Franken sind genug findet auch die FDP

FDP-Präsident Thierry Burkart sagte kürzlich in einem Interview mit 20 Minuten : «Ich stelle an unserer Basis eine grosse Unzufriedenheit fest, weil Berichterstattung und Themensetzung bei SRF sehr stark links gefärbt sind. Ich weiss wirklich nicht, wie unsere Delegierten entscheiden werden und habe mich selbst noch nicht festgelegt.» Wie die Zeitungen der Tamedia berichten, zeigen die Antworten bei der Online-Wahlhilfe Smartvote etwas anderes.

«Gewisser Frust über die SRG»

Die Zeitungen der Tamedia zitieren den Berner FDP-Politiker Christian Wasserfallen: «In den letzten Jahren ist bei vielen in der Fraktion ein gewisser Frust über das Medium SRG spürbar geworden.» Ob man am Ende als Partei den Mut habe, der Initiative zuzustimmen, wisse er nicht.

Thierry Burkart selbst gibt in seinem Smartvote-Profil an, dass er eher für die Initiative sei. In einem Kommentar ergänzt er: «Die Initiative geht in die richtige Richtung, was für einen Gegenvorschlag des Parlaments spricht. Wichtig ist, dass z.B. ein Unternehmer nicht doppelt bezahlt (im Betrieb und im Privathaushalt).» Gegenüber den Zeitungen der Tamedia ergänzt er: «Ob es einen Gegenvorschlag gibt – und wie dieser aussieht –, wird für uns relevant sein. Generell müssen wir uns sehr genau überlegen, welche Rolle ein zwangsfinanziertes Medienhaus in einer sich wandelnden Medienlandschaft haben muss.»