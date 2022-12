Georgina Rodriguez' Halbschwester erhebt schwere Vorwürfe

Georgina Rodriguez befindet sich aktuell bei Cristiano Ronaldo in Katar.

Wenn Cristiano Ronaldo (37) am Dienstagabend bei der Fussballweltmeisterschaft in Katar gegen die Schweizer Nati spielt, wird seine Freundin Georgina Rodriguez im Stadion erneut die Daumen drücken. Aufs Spiel konzentrieren dürfte sie sich aber nur schwer können, hat die 28-Jährige im Moment ganz andere Sorgen – und zwar familiäre. Ihre Halbschwester gab dem spanischen TV-Sender «Socialité» jüngst ein Interview, in dem sie dem Model schwere Vorwürfe erhebt.