Halle Berry überrascht mit kurzem Bob – auf Twitter hagelts Memes

In der Nacht von Sonntag auf Montag fand in Los Angeles das grosse Style-Schaulaufen der Oscars statt. Nebst atemberaubenden Roben haben natürlich auch die Hairstyles der Stars zu reden gegeben. Das gilt vor allem für jenen von Schauspielerin Halle Berry.

Schon vor ihrem Auftritt auf dem roten Teppich teaste die 54-Jährige ihre Typveränderung an, postete ihre am Boden liegenden Beach Waves in der Insta-Story und auf Twitter und sorgte damit für Aufsehen.