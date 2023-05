Krebs besiegt: Hallie Barnard trifft ihr Idol Taylor Swift

Taylor Swift singt in ihrem Hit «Bad Blood»: «Cause baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love.» Es ist ein Lied über das Scheitern einer Freundschaft. Für die 14-jährige Hallie Barnard, die mit einer seltenen Blutkrankheit geboren wurde, ist es aber viel mehr. Gegenüber dem US-Sender CBS sagt sie: «Ich hatte das Gefühl, dass es wirklich auf mich zutrifft. Ich dachte: ‹Oh mein Gott, ich bin wie Taylor Swift. Ich habe böses Blut›»