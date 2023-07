Stau verursacht : «Hallo du elender Schkerl» – Bauer erhält Hassbrief wegen Mähdrescher

Einem Autofahrer wurde dies zu bunt. Dem Landwirtschaftsbetrieb schickte er hinterher einen Brief mit primitiven Beleidigungen. (Symbolbild)

Dem Landwirtschaftsbetrieb schickte er hinterher einen Brief mit primitiven Beleidigungen.

Was die meisten geduldig hinnehmen, erzürnte einen Autolenker (oder eine Autolenkerin) dermassen, dass er (oder sie) dem betreffenden Berner Landwirtschaftsbetrieb hinterher ein paar hasserfüllte Zeilen sandte. Bereits die Anrede gibt den Grundton vor: «Hallo du elender Sch****kerl.»

Beleidigungen am Laufmeter

In der Folge wird der Zeitverlust beklagt, der wegen des Mähdreschers erlitten wurde: «Gegen zehn Ausweichmöglichkeiten hätte es gegeben, um die sieben Autos, mehrere Velos und Motorräder vorbeiziehen zu lassen. Aber nein, arrogant und protzig bleibst du die ganze Strecke mitten auf der Strasse, damit ja alle hintendran bleiben und mitschleichen.»

Es sind nahezu die einzigen beiden Sätze im anonym verfassten Brief, die ohne Schimpfwörter auskommen. «Verdammte Bauernlümmel» ist dabei noch die harmloseste Verunglimpfung. Die «Bauernzeitung» hat als Erstes darüber berichtet.

Das Lohnunternehmen hat das Schreiben am Mittwoch auf Facebook veröffentlicht. Anders als der Verfasser (oder die Verfasserin) reagiert es mit einer Prise Ironie: «Vielen Dank für die uns entgegengebrachte Dankbarkeit für die Ernte von Getreide für einheimische Produkte .» Zudem lädt der Familienbetrieb den Absender (oder die Absenderin) zu einem Gespräch ein, um ihm (oder ihr) die Arbeit und die (fehlenden) Ausweichmöglichkeiten genauer zu erklären.

«Ein armer Cheib»

«Wo immer es uns möglich ist, gewähren wir den anderen Fahrzeugen den Vortritt», so die Co-Chefin weiter. Jedoch gebe es auf besagter Strecke so gut wie keine Ausweichmöglichkeiten und das Überholen eines Mähdreschers mit Balkenwagen sei sehr gefährlich. 95 Prozent der Verkehrsteilnehmer hätten mit den paar Minuten Verzögerung kein Problem, sagt sie. Ein paar Frustrierte gebe es leider immer: «Gestern hat mich der Brief noch genervt, heute sage ich mir: Das ist ein armer Cheib.»