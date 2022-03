Aunty B. - «Hallo Entsorgung, kann ich bei euch meine alten Sextoys loswerden?»

1 / 7 Aunty B. zügelt bald – und findet beim Einpacken diverse Sextoys. privat «Ich mache zunächst drei Haufen mit ‹Entsorgen›, ‹Unbenutzt› und ‹Will ich behalten›», sagt Aunty. Aber wo entsorgt man Sextoys eigentlich? privat Aunty fragt nach: bei der Entsorgung, bei einem Elektronikgeschäft und bei Sextoy-Händler Amorana. privat

Darum gehts Aunty B. zügelt und sortiert deswegen ihre Sextoys aus.

Aber was tut man mit benutzten Vibratoren, Buttplugs und Co.?

Aunty fragt nach: bei der Entsorgung, einem Elektronikgeschäft und einem Sextoy-Händler.

Ich bin voll mit Zügeln beschäftigt. Und wie zuvor auf die kaum genutzte Kaffeemaschine, starre ich jetzt genervt auf eine zerknitterte Kartonbox voller Sextoys: Ich will das Zeug nicht mehr, doch wohin damit? Nach zwei erotischen Weihnachtskalendern, die ich mal geschenkt bekommen habe, und den Überbleibseln einer Sextoyparty unter Freundinnen hat sich ein wahlloser Haufen angesammelt.

Vor mir ausgebreitet liegen Dildo, Vibrator, Nippelstickers sowie Nippelklemmen, ein Penisring und eine Peitsche. Für mich ist klar: Die Sextoys müssen weg. Doch ich will meine verflossenen Kunststoff-Liebschaften nachhaltig entsorgen.

«Ja, hallo, chan ich bi Ihne mini alte Sextoys entsorge?»

Ich mache zunächst drei Haufen mit «Entsorgen», «Unbenutzt» und «Will ich behalten». Nachdem ich online keine abschliessende Antwort finde, rufe ich bei dem Recyclinghof in Zürich an: «Ja, hallo, haben Sie Interesse an meinen alten Sextoys? Ich würde diese gerne entsorgen.» Es wird still auf der anderen Seite der Leitung. Danach bricht der Servicemitarbeiter in Gelächter aus: «Okay, mit dieser Frage musste ich mich bisher zum Glück nie auseinandersetzen. Aber wir nehmen jegliche Art von Elektroschrott an. Auch Sextoys.» Ich muss mitlachen und antworte: «Super, im besten Fall wird mein Vibrator Teil eines neuen Klettergerüstes.»

«Warum eigentlich immer diese Scham?»

Vielleicht kann mir das Elektronikgeschäft um die Ecke weiterhelfen? Kurzerhand packe ich alles ein und stolziere in den Laden, wo mich sogleich der Mut verlässt. «Warum arbeiten in diesen Läden auch immer nur Männer?» Doch ich überwinde meine Scham und stelle meine Frage am Informationsstand. Locker antwortet der Typ hinter dem Tresen: «Drück es vielleicht nicht gleich dem Kassierer in die Hand, aber klar, ausserhalb des Ladens ist unsere Entsorgungsstelle. Jedoch nur für Elektroschrott. Einfach rein damit!» Überrascht und zufrieden gehe ich zu besagter Stelle. Hier kann ich diskret meine vibrierende Elektroware loswerden.

«Langsam vergeht mir die Lust»

Doch das restliche Plastik bin ich noch immer nicht los! «Im Zweifelsfall zurück an den Absender», mache ich mir selbst die Ansage. Der Kundendienst von Amorana schreibt mir auf Anfrage: «Wir nehmen jedes Sextoy zurück, um dieses fachgerecht zu entsorgen.» Für knappe vier Franken verschicke ich meine nicht mehr begehrten Lust-Objekte per Post zum fachgerechten Entsorgen an das Erotik-Unternehmen.

Was jedoch immer noch bei mir daheim rumgammelt, ist der «Unbenutzt»-Haufen. Gibt es einen Flohmarkt für Sextoys? Von einem spezialisierten Online-Shop für Secondhand-Toys erhalte ich nie Antwort. So entscheide ich, die noch originalverpackten Produkte zusammen mit der Kaffeemaschine für das weihnachtliche Schrott-Wichteln aufzubewahren. Und schon jetzt hoffe ich inständig, dass niemand auf die Idee kommt, mir einen erotischen Adventskalender zu schenken.

Wer ist eigentlich Aunty B.? Aunty B. teilt einmal pro Monat Erfahrungen aus ihrem Leben. Privat Aunty B. ist 29 Jahre alt und stürzt sich immer wieder in spannende Abenteuer rund um die Themen Liebe, Dating und Sex. Tabus zu knacken ist ihre grösste Leidenschaft! Dein Lieblings-Tantchen nimmt dich mit auf ihre Reise und lässt dich an Geschichten und Erfahrungen teilhaben, die du sonst nicht zu Ohren bekommst. Einmal pro Monat kannst du hier die neuesten Erfahrungen der Single-Frau nachlesen. Hast du eine Idee, was Aunty B. als Nächstes ausprobieren oder testen soll? Dann schreib es an: onelove@20minuten.ch