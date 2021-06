Hinterhältiger Plan - «Hallo Mama» – Betrüger haben es mit neuem Trick auf Mütter abgesehen

Um an Daten oder Geld zu gelangen, denken sich Betrügerinnen und Betrüger immer neue Methoden aus, andere Personen hinters Licht zu führen. In einem neuen Fall aus Deutschland haben sich Kriminelle die Fürsorge einer Mutter zu Nutzen gemacht und eine 49-jährige Frau aus Roth in der Nähe von Nürnburg um mehrere tausend Euro gebracht.

Offene Rechnung

Daraufhin schickten die Betrüger weiterhin Nachrichten an die Mutter. Es sei ihr ganz unangenehm, heisst es in den Whatsapp-Texten, aber die Tochter habe eine offene Rechnung in Höhe mehrerer tausend Euro, die rasch beglichen werden müsste. Es folgte die Bitte, ob die Mutter nicht schnell aushelfen könne – das Geld würde die Tochter dann in wenigen Tagen zurückbezahlen. Auch zu diesem Zeitpunkt ahnte die Frau noch nicht, dass sich Betrügerinnen oder Betrüger hinter der neuen Whatsapp-Nummer befanden.