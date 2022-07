Werne (D) : «Hallo! Na, du?» – gesprächiger Papagei schlägt Einbrecher in die Flucht

Damit haben die Eindringlinge wohl nicht gerechnet: Als sie in ein Haus einstiegen, begrüsste sie ein sprechender Papagei. So brachen die Diebe ihren Plan ohne Beute ab.

Ein Papagei hat am Wochenende in Deutschland offenbar Einbrecher in die Flucht geschlagen. Wie die Kreispolizeibehörde Unna (Nordrhein-Westfalen) am Montag mitteilte, hatten die Verbrecher in der Nacht zum Samstag bereits die Türscheibe eines Einfamilienhauses eingeschlagen, als etwas Unerwartetes geschah.