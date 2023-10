Halloween: Diese Horrorfilme basieren auf wahren Begebenheiten

Du willst dich schon mal in eine schaurig schöne Stimmung bringen? Dann haben wir das Richtige für dich: Eine Liste mit Horrorfilmen, die so oder so ähnlich passiert sind.

1 / 1 Freddy Krüger ist einer der grössten Halloween-Schrecken. IMDb

Darum gehts Bald ist Halloween, der Tag im Jahr, auf den sich Grusel-Fans am meisten freuen.

Passend zu dem Tag gibt es hier eine Liste mit Horrorfilmen, die auf wahren Begebenheiten basieren.

Von einem Exorzismus über eine Puppe bis hin zu einem Serienkiller ist für jeden etwas dabei.

Kürbisse, Nebel und ganz viel schaurige Stimmung: Halloween steht vor der Tür. Und mit dem Tag schwingt Angst mit - vielleicht aber zu wenig, sodass viele Grusel-Fans sich noch freiwillig für einen Horrorfilm-Marathon entscheiden. Je gruseliger, desto besser. Und was gibt es gruseligeres als das, was im wahren Leben passiert?

Um dich schon mal in die richtige Stimmung zu bringen, hier einige Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen – sprich, die Handlungen sind so oder so ähnlich passiert. Natürlich ohne Spoiler. Wetten, dass du es bei dem ein oder anderen Film niemals gedacht hättest?

Open Water

Das Paar wurde nie gefunden. IMDb

Ein Ehepaar, das im offenen Ozean zurückgelassen wird, nachdem seine Tauchgruppe einfach abgereist ist: Das ist die Story des Films und gleichzeitig die wahre Geschichte von Tom und Eileen Lonergan. Als Touristen haben sie im Januar 1998 das Great Barrier Reef in Australien besucht. Experten bezweifeln, dass den Lonergans das gleiche Schicksal widerfahren ist wie den Figuren im Film, doch das Paar wurde nie gefunden.

Der Exorzismus von Emily Rose

Die Geschichte um Anneliese Michel ist wohl der bekannteste Exorzismus. IMDb

Die Geschichte von Emily Rose basiert auf der Geschichte von Anneliese Michel, einer jungen deutschen Frau, die sich einem Exorzismus unterzog und später an Unterernährung und Dehydrierung starb. Ihre Eltern und die beteiligten Priester wurden nach ihrem Tod wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Poltergeist

Die Familie zog um, um von den Geistern wegzukommen. IMDb

Es geht um eine Familie, deren Haus auf einem Friedhof gebaut wurde und von dessen gewalttätigen Geistern heimgesucht wird. Die Geschichte basiert auf der Familie Hermann, die behauptete, dass ihr Haus in Long Island, New York, von einem Poltergeist heimgesucht wurde, da Gegenstände auf mysteriöse Weise um das Haus herumflogen. Die Familie, die schliesslich umzog, glaubte, die Ereignisse seien darauf zurückzuführen, dass sich das Haus in der Nähe einer indianischen Begräbnisstätte befand.

The Conjuring

Bekannte Dämonologen und paranormale Ermittler: Ed und Lorraine Warren. IMDb

Patrick Wilson und Vera Farmiga spielen Ed und Lorraine Warren, Dämonologen, die für die Untersuchung der Familie Lutz (Amityville Horror) bekannt sind. «The Conjuring» basiert auf einem früheren Fall der beiden, bei dem es um eine gruselige Puppe ging.

Amityville Horror

In dem Haus der Familie wurden in der Vergangenheit mehrere Menschen umgebracht. IMDb

Der Film basiert auf den wahren Erlebnissen der Familie Lutz in ihrem Haus in Amityville, N.Y. Etwa ein Jahr vor dem Einzug der Familie hatte Ronald DeFeo Jr. sechs Mitglieder seiner Familie in dem Haus ermordet. Daniel Lutz, das älteste der Lutz-Kinder, sprach in dem 2012 veröffentlichten Dokumentarfilm «My Amityville Horror» zum ersten Mal öffentlich über seine Erlebnisse.

Zodiac

Der Fall des Zodiac-Killers bleibt bis heute ungelöst. IMDb

Es geht um den Zodiac-Killer, der in den 1960er- und 70er-Jahren in San Francisco brutale Morde beging. Der Killer verhöhnte die Polizei auch, indem er Rätsel und verschlüsselte Botschaften über die Presse verbreitete. Im Mittelpunkt des Films stand der Karikaturist Robert Graysmith, der jahrzehntelang davon besessen war, die Identität des Mörders herauszufinden. Der Fall des Zodiac-Killers bleibt jedoch bis heute ungelöst.

Nightmare – mörderische Träume

Freddy Krüger ist eine bekannte Horrorfigur. Courtesy New Line Productions, I

In dem Slasher-Film geht es um einen Killer, der sich an seine Beute heranpirscht, während sie schläft. In einem Interview mit Vulture anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Films erzählte der Regisseur, dass der Film durch Zeitungsartikel der Los Angeles Times über junge männliche südostasiatische Flüchtlinge inspiriert wurde, die im Schlaf starben. Viele Männer weigerten sich Berichten zufolge, zu schlafen, weil sie Albträume hatten, die zum Tod führen könnten.

Annabelle

Annabelle ist eine verfluchte Puppe. IMDb

Die verfluchte Puppe Annabelle wurde erstmals in dem Film «The Conjuring» eingeführt. Die Puppe basiert auf einer Raggedy-Anne-Puppe, die einer jungen Krankenschwester geschenkt wurde. Doch nach einer Reihe mysteriöser Ereignisse, darunter ein traumatisches Erlebnis mit dem Freund der Krankenschwester, luden diese ein Medium ein, das feststellte, dass die Puppe vom Geist einer verstorbenen Siebenjährigen namens Annabelle Higgins bewohnt wurde. Die Puppe, die angeblich von einem dämonischen Geist verflucht wurde, wurde für gewalttätige Angriffe und mindestens zwei Nahtoderfahrungen verantwortlich gemacht. Die angeblich verfluchte Raggedy-Anne-Puppe wird im Okkultistischen Museum aufbewahrt, das den paranormalen Ermittlern Ed und Lorraine Warren (The Conjuring) gehört. An der Scheibe steht: «Warnung: Auf keinen Fall öffnen.»

Die Vögel

Die Vögel litten unter Amnesie, Desorientierung und Krampfanfällen. IMDb

Im Mittelpunkt des Films steht eine kalifornische Küstenstadt, die von einem Vogelschwarm terrorisiert wurde. Im Jahr 1961 sollen Vögel in der Gegend um Monterey Bay aus unbekannter Ursache desorientiert gewesen sein und in die Häuser von Menschen gerast sein. Im Jahr 2011 wurde berichtet, dass Forschende in den Vögeln eine toxinbildende Alge gefunden haben, die Amnesie, Desorientierung und Krampfanfälle verursacht.

Texas Chainsaw Massacre

Der Killer trägt eine Maske aus der Haut von Toten. IMDb

Der Film aus dem Jahr 1974, in dessen Mittelpunkt der Kettensägenmörder Leatherface steht, ist lose an das Leben und die Verbrechen des Killers Ed Gein angelehnt, der in den 1950er-Jahren auch als «Schlächter von Plainfield» oder «Plainfield Ghoul» bekannt war. Gein exhumierte Leichen von Friedhöfen und fertigte aus deren Knochen und Haut Andenken an. Gein trug in der Vergangenheit auch gerne Frauenkleider, wie Leatherface im Originalfilm.