Halloween in Kriens: Im Oktober ist das Wohnhaus kaum mehr zu erkennen

1 / 11 Das Haus ist schon rundum dekoriert, dabei ist die Familie Wicki noch gar nicht fertig damit. 20Min/ Anika Yago Im Garten sind überall Skelette und Spinnennetze zu sehen. 20Min/ Anika Yago Der gruselige Eingang des Hauses in Kriens. 20Min/ Anika Yago

Darum gehts Eine Familie aus Kriens dekoriert seit zehn Jahren ihr Haus jedes Jahr für Halloween neu.

Mittlerweile helfen die Kinder auch fleissig mit, den Garten und das Haus rechtzeitig fertig zu gestalten.

Vieles von der Dekoration hat die Familie bereits am 1. Oktober angefangen zu basteln.

Die drei Kinder nehmen an Halloween auch selber aktiv teil.

In Kriens ist die Familie Wicki in einem Chalet zu Hause, das sich jeweils im Oktober in eine gruselige Halloween-Kulisse verwandelt. Obwohl Halloween erst am 31. Oktober gefeiert wird, schlägt die Dekoration schon jetzt hohe Wellen in einer Facebook-Gruppe.

Ihre Kinder gingen vor einigen Jahren an Halloween an die Türen der Nachbarn klingeln, in der Hoffnung, dass es «Süsses» gibt. «Sie kamen aber jeweils mit enttäuschten Gesichtern nach Hause, weil ihnen niemand die Türe geöffnet hatte», sagt die Mutter Selina Wicki beim Besuch von 20 Minuten.

Dadurch wurde die Vorfreude der Kinder auf Halloween immer wieder getrübt. Um ihren Kindern eine unvergessliche Zeit zu bereiten, entschied sich Selina, selbst die Initiative zu ergreifen: «Ich dachte mir, dann machen wir es eben bei uns daheim.» So nahm die Geschichte ihren Lauf und Selina überlegt sich seit rund zehn Jahren jeweils ein Motto und das Chalet wird mittels einer aussergewöhnlichen Halloween-Dekoration zum Gruselhaus.

Es werden wenige Produkte dazugekauft

Im Mittelpunkt des diesjährigen Themas steht ein Maisfeld. Wo man hinschaut, ziehen sich die Überbleibsel des Getreides wie ein roter Faden durch das Grundstück. Selina: «Dafür fragte ich bei einem Bauern nach, ob ich die Reste seiner Ernte haben kann.»

Sie begann schon am 1. Oktober mit ihren drei Kindern gemeinsam zu basteln und zu dekorieren. «Mit den Kindern ist der Aufwand etwas grösser, weil jeder so viele tolle Ideen und Fantasien hat, die natürlich umgesetzt werden müssen», so Selina weiter.

«Jedes Jahr zeigt sich das Haus von einer neuen Seite», denn Selina kauft nur wenige vorgefertigte Produkte. So etwa die Hexen und Skelette aus Plastik. Diese werden aber noch neu gestaltet, weil «etwa eine gekaufte Gruselmaske einfach nicht gruselig genug ist.»

Facebook-User sind begeistert vom Gruselhaus

Die Begeisterung auf Facebook über das Gruselhaus in Kriens ist gross. Es wird am 31. Oktober noch gruseliger aussehen, weil die Dekoration noch nicht vollständig ist. Schon jetzt bleiben Passanten vor dem Haus stehen. Ein Facebook-User hat ein Bild des Hauses in einer Facebook-Gruppe geteilt und dazu geschrieben: «Das schönste dekorierte Haus in Kriens: Thema Halloween.» Eine andere Userin sagt: «Sie macht das jedes Jahr, es ist genial!» Oder: «Das möchte ich mir am 31. Oktober unbedingt anschauen.»

Die Kinder erschrecken die Besucher

Aber Achtung, an Halloween werden die Besucher des Hauses «Saures» erleben und die Kinder werden den Neugierigen einen grossen Schrecken einjagen. Für diese Aktionen erhalten die Kinder noch Verstärkung aus ihrem Freundeskreis. «Meine Kinder haben so viel Freude, und auch die anderen haben Spass an dem Gruselhaus. Manchmal kommen sogar Besucher extra aus Bern angereist», so Selina weiter.

