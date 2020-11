Ausschreitungen in Biel : Halloween-Party eskaliert – Polizei setzt Gummischrot ein

In der Nacht auf Sonntag sind bei der Kantonspolizei Bern mehr als 60 Meldungen in Zusammenhang mit Halloween eingegangen, davon rund 20 aus Biel.

In Biel kam es in der Nacht auf Sonntag zu Strassenschlachten. Junge Erwachsene warfen Pyrotechnika, die Polizei reagierte mit Gummischrot.

Dort war die Polizei denn auch verstärkt präsent. Bereits am frühen Abend konnten grössere Ansammlungen von Personengruppen festgestellt werden, die in der Innenstadt an verschiedenen Örtlichkeiten Pyrotechnika im öffentlichen Raum, teilweise in Gebäuden und in Richtung von Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs zündeten.