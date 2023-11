Halloween: So war Halloween in der Ostschweiz

Die Polizeien in der Ostschweiz hatten in der Nacht auf Mittwoch viel zu tun. Besonders Jugendliche, die Eier an Hausfassaden warfen oder Böller zündeten, beschäftigten die Polizisten. Auch Erwachsene verhielten sich teilweise unangemessen.

1 / 3 Die Polizeien in der Ostschweiz hatten in der Halloween-Nacht auf Mittwoch viel zu tun. (Symbolbild) Kapo SG An Halloween kommt es häufig vor, dass Jugendliche Häuser und Fahrzeuge mit Eiern bewerfen. (Symbolbild) Kapo SG Es kam zu Dutzenden Meldungen sowohl im Kanton Thurgau als auch im Kanton St. Gallen. Pixabay/kuochenjung

Darum gehts An Halloween ist es in den USA üblich, dass Jugendliche Häuser oder Fahrzeuge mit Eiern bewerfen.

Auch im Kanton St. Gallen sowie im Kanton Thurgau bestätigt die Polizei mehrere Fälle.

Nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene verhielten sich an Halloween nicht immer angemessen.

In der Nacht auf Mittwoch waren die Polizeien in der Ostschweiz im Zusammenhang mit Halloween unterwegs. Auch die Kantonspolizei St. Gallen stand mit mehreren Patrouillen im Einsatz. «Halloween hatte auch dieses Jahr wieder zwei Seiten», so die Kapo in einer Medienmitteilung. Einerseits seien verkleidete Kinder, oft in Begleitung von Erwachsenen, unterwegs gewesen.

«Und dann waren Gruppen von Jugendlichen unterwegs, die den Brauch zur Begehung von Unfug nutzten», so die Kapo weiter. So mussten die Polizistinnen und Polizisten rund 20 Meldungen von Unfug nachgehen, wobei in auffallend vielen Fällen Eierwürfe gemeldet wurden.

Mann öffnete Kindern nackt die Haustüre

Die Patrouillen zeigten Präsenz in den Gemeinden und führten Personenkontrollen durch. Bei sechs Kontrollen von Jugendlichen wurden Eier, Maskierungen, Sprayutensilien, Alkohol, Betäubungsmittel und WC-Papier festgestellt und eingezogen. In Heerbrugg wurden drei Jugendliche für 24 Stunden von einem Schulareal weggewiesen. In zwei Fällen kam es unter herumziehenden Jugendlichen zu Streit.

In zwei Fällen verhielten sich Erwachsene nicht angemessen. Ein Mann öffnete herumziehenden Kindern nackt die Haustüre. Er wird deswegen zur Anzeige gebracht. Ein zweiter Erwachsener erschreckte Kinder beim Öffnen der Haustüre mit seiner Verkleidung. Er hörte nach einem Gespräch mit den Polizistinnen und Polizisten damit auf. Sachbeschädigungen wurden bisher drei angezeigt. Zwei Fälle betrafen Eierwürfe an Fassaden, in einem Fall wurde eine Haustüre, mutmasslich durch Fusstritte, beschädigt.

Böller, Eierwürfe und Erschrecken

Die Stadtpolizei St. Gallen erhielt fünf Meldungen, dass Jugendliche Böller zünden oder jemanden erschrecken würden. Eine Gruppe Jugendliche sagte anlässlich einer Personenkontrolle, dass sie zuvor von einer anderen Gruppierung mit Eiern beworfen worden seien. Bei einer Kontrolle eines 16-Jährigen fand eine Patrouille verbotenes Feuerwerk, welches er zuvor gezündet hatte. Dieses wurde sichergestellt und er wird angezeigt.

Im Kanton Thurgau verlief die Halloween-Nacht ohne grössere Zwischenfälle. Bis Mittwochmittag gingen bei der Kantonalen Notrufzentrale rund ein Dutzend Meldungen ein, wie die Kantonspolizei auf Anfrage von 20 Minuten mitteilt. Bei der Mehrheit der Vorfälle handelte es sich um kleinere Sachbeschädigungen wie beispielsweise Eier, die an Hausfassaden geworfen wurden. Weitere Meldungen gingen wegen Ruhestörungen und dem Anzünden von Feuerwerk ein.

Wie hast du Halloween gefeiert? Wie es sich gehört – mit Kostüm an einer Party. Ich habe mir einen gemütlichen Abend mit Horrorfilmen gemacht. Meine Kinder und ich zogen um die Häuser. Überhaupt nicht. Ich will nur die Antworten sehen.