Uzwil: Halo-Effekt am Himmel sorgt für Lichtspektakel

Ein Mann aus Uzwil SG konnte das Lichtspektakel am Himmel vom Dienstag filmen. Dabei handelt es sich um den Halo-Effekt.

Hier siehst du das Lichtspektakel. Privat

Darum gehts In gewissen Teilen der Schweiz konnte am Dienstagnachmittag der Halo-Effekt beobachtet werden.

Ein Ostschweizer konnte die Szenen mit seinem Handy filmen.

Das Lichtspektakel kann in 50 unterschiedlichen Variationen vorkommen.

Giang Phuong Tran (53) aus Uzwil SG ist gerne in der Natur und fotografiert dann, wenn er etwas Besonderes sieht. «Seit 30 Jahren bin ich schon in der Schweiz, aber so etwas habe ich hier noch nie gesehen», sagt der 53-Jährige. Zuerst sah Tran nur einen kleinen Kreis um die Sonne herum und dann bemerkte er, dass dieser Kreis von einem viel grösseren Kreis durchkreuzt wird.

«Der kleine Kreis hatte viele verschiedene Farben und der grosse Kreis hatte mehrere kleinere Lichtflecken, als wären es kleine Abbildungen der Sonne gewesen», so der 53-Jährige. Bei der Sichtung des 53-Jährigen handelt es sich um den sogenannten Halo-Effekt. Gleich mehrere News-Scouts schickten am Dienstagnachmittag Bilder von den spektakulären Szenen am Himmel.

Der Effekt entsteht dadurch, dass Licht an Eiskristallen reflektiert und gebrochen wird. Nicht nur die Sonne kann diesen Effekt hervorheben, sondern selten tritt der Halo-Effekt auch in Zusammenhang mit dem Mond auf. Es kann dabei zu verschiedenen Formen kommen. So gibt es den Halo-Effekt in über 50 unterschiedlichen Variationen.

1 / 6 Am Dienstag gelang es mehreren News-Scouts, den Halo-Effekt einzufangen. Hier in der Nähe Schwägalp. 20min/News-Scout Diese Erscheinung konnte ein News-Scout am Dienstagnachmittag in Winterthur ZH bestaunen. 20min/News-Scout Der Halo-Effekt entsteht dadurch, dass Licht an Eiskristallen reflektiert und gebrochen wird. Meistens geschieht dies an Cirruswolken in einigen Tausend Metern Höhe. 20min/News-Scout

