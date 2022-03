Seltenes Phänomen – Halo-Mond strahlt über Schweizer Himmel

Pfäffikon SZ, Grenchen, Basel: Von überall aus der Schweiz treffen am Montagabend Bilder vom hell leuchtenden Mond bei 20 Minuten ein. Rund um den Himmelskörper zu sehen ist ein breiter hellfarbener Kreis. Ein User aus dem Berner Seeland schreibt, dass der Ring mit der Zeit grösser geworden sei. «Einzigartig! So was habe ich noch nie gesehen», schreibt ein anderer. Viele News-Scouts fragen sich auch einfach, was hier vor sich geht.