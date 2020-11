Bronschhofen SG : Hals des Opfers hat den Täter überführt

Das Bundesgericht hat die Beschwerde eines Russen gegen ein Urteil des St. Galler Kantonsgerichts abgelehnt. Der 47-Jährige muss wegen vorsätzlicher Tötung seiner Ehefrau für 12 Jahre ins Gefängnis.

Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, seine Ehefrau am 16. Oktober 2016 in der Familienwohnung in Bronschhofen SG ermordet zu haben.

DNA-Spuren auf dem Hals des Opfers

Die DNA-Spuren am Hals des Opfers seien ein massgebendes Indiz dafür, dass der Beschwerdeführer seine Ehefrau erwürgt habe, so das Bundesgericht. Für eine Dritttäterschaft fehlten jegliche Hinweise.

Der Beschuldigte will in dieser Zeit im Keller Deutsch gelernt haben. Er stellte in der Berufungsverhandlung verschiedene Mutmassungen an, wer seine Ehefrau ermordet haben könnte.