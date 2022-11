Thomas Gottschalk spottet über Influencer - «Halte wenig von Eintagsfliegen»

Showmaster im Interview : «Halte wenig von Eintagsfliegen» – Thomas Gottschalk spottet über Influencer

«Wetten dass..?» war das TV-Comeback des letzten Jahres: Der Showmaster lockte ein Millionenpublikum vor den Fernseher. Bald macht er es wieder. Ob ihn der Quotendruck nervös macht und was er von Neo-Stars hält.

Bei seinem Comeback zog Thomas Gottschalk das Publikum wie eh und je in den Bann.

Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk waren am 6. November 2021 wieder Gastgeber auf der «Wetten, dass..?»-Couch.

Am Samstag, 19. November, um 20.15 Uhr auf SRF 1 läuft wieder «Wetten, dass..?» im Fernsehen.

Nach dem grossen «Wetten dass..?»-Revival vor einem Jahr geht die Show in eine nächste Runde. Internationale Stars wie John Malkovich (68) und Robbie Williams (48) sind ebenso dabei wie Wettkandidaten mit verrückten Talenten. Mittendrin: TV-Legende Thomas Gottschalk (73). Der ist bereit für die grosse Bühne am Samstag um 20.15 Uhr in Friedrichshafen, wie er im Interview verrät.