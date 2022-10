Lena Meyer-Landrut packt über Selbstzweifel und ihre Kindheit aus

Lena Meyer-Landrut spricht in einem Podcast so offen wie nie über ihre familiären Verhältnisse.

Meyer-Landrut wuchs ohne Vater auf und wurde stark von ihrer Grossmutter beeinflusst. Diese hätte sie zwar geliebt, doch leider einen unfassbar kleinen Glauben an sie auf sich übertragen. «Sie wollte nicht unbedingt, dass ich singe», so Meyer-Landrut und fügt an: «Vielleicht ist das so ein Generationending.» Diese Haltung ihrer Grossmutter beschäftige sie bis heute, doch sie arbeite total daran.