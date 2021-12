Super-G St. Moritz - Krimi nach fantastischer Fahrt von Gut-Behrami – Goggia scheitert knapp

So, wie gut war die Fahrt von Lara Gut-Behrami wirklich? Wir wissen es in ein paar Sekunden, denn nun startet Goggia. Oben hat die Italienerin nicht optimale Sicht, sie meistert den Start jedoch gut. 14 Hundertstel der Rückstand, sie ist an Gut-Behrami dran. Dann verliert sie weitere Hundertstel, hält den Rückstand aber in Grenzen. Dann gelingt ihr der Mittelteil sehr gut, noch besser als der Schweizerin. Es wird knapp. Aber: Es reicht nicht! Goggia wird Zweite, mit knapp zwei Zehntel Verspätung.