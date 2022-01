Frage an die Weltmacht – Halten Sie Berichte über Folter in «schwarzen Gefängnissen» für Propaganda?

Ralph Weber

«Dieses Wissen dürfen sie ja gerade nicht frei äussern»

Dass ‹ Hunderte von Millionen chinesischer Leser wissen, was wirklich Sache ist › , mag sein. Sie wissen auch um die Korruption und die Privilegien der Partei. Aber dieses Wissen dürfen sie ja gerade nicht frei äussern, ohne nachteilige Folgen befürchten zu müssen. Das offiziell sanktionierte Verschwindenlassen von 6 Monaten ist sogar im chinesischen Strafprozessrecht vorgesehen. Aber auch diese an sich schon fragwürdigen Bestimmungen werden in der Praxis häufig und grob verletzt, was etwa das Recht auf einen Anwalt, die Dauer des Arrests und die Anwendung von Folter anbelangt.»