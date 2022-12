Grossbrand wütet an der Schützenstrasse in Winterthur

In den frühen Morgenstunden am Dienstag ist in Winterthur ein Brand ausgebrochen. News-Scout-Bilder zeigen eine grosse weisse Rauchwolke, die über der Stadt aufsteigt. Laut News-Scouts befindet sich das Gebäude an der Schützenstrasse 15 in Flammen. Dieses beherbergt auch einen Kindergarten.