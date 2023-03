Bezirksgericht Zürich Stalker schickt «Blick»-Moderatorin Bilder von Verlobungsring

1 / 2 Der Beschuldigte (l.) mit seinem Anwalt nach dem Prozess vor dem Einzelrichter. 20min/hoh Der Einzelrichter hat den IV-Rentner wegen Nötigung verurteilt. Zudem wird dem Stalker ein dreijähriges Kontaktverbot mit der TV-Frau auferlegt. 20min/h

Darum gehts Ein heute 48-jähriger IV-Rentner hat eine «Blick»-Journalistin gestalkt.

Der Mann ist vom Einzelrichter wegen Nötigung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden.

Zudem darf er während drei Jahren keinen Kontakt mit ihr aufnehmen und muss eine Therapie machen.

Der 48-jährige Schweizer aus dem Kanton St. Gallen hat der Fernsehfrau via Instagram «Nachrichten mit verstörendem, bedrängendem, sexistischem, drohendem und beleidigendem Inhalt» geschickt, wie es in der Anklageschrift heisst. Die Frau war so eingeschüchtert, dass sie in der Akutphase einen Begleitschutz engagierte und einen Selbstverteidigungskurs belegte. Die Staatsanwältin klagt den Stalker wegen Nötigung und Missbrauchs einer Fernmeldeanlage an.

Der Mann ist geständig und akzeptiert den Urteilsvorschlag. Dieser sieht eine bedingte Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 60 Franken (9000 Franken) und eine Busse von 300 Franken vor. Weiter wird ihm ein dreijähriges Kontaktverbot auferlegt und er muss eine Psychotherapie machen. Zudem muss er für die Securitykosten, den Selbstverteidigungskurs und die Verfahrenskosten aufkommen sowie Entschädigung und Genugtuung bezahlen – alles in allem rund 12’000 Franken.

«Habe es nicht böswillig gemeint»

Am Prozess vor dem Einzelrichter vom Montag machte der Beschuldigte ein Fragezeichen hinter dem Vorwurf der Nötigung. «Ich habe es nicht richtig reflektiert, es war nicht böswillig gemeint.» Er könne aber damit leben. Dies war dem Einzelrichter ein zu wenig klares Ja. Er verfügte über eine kurze Pause, damit der Beschuldigte nochmals mit seinem Anwalt reden konnte. Danach akzeptierte der Stalker den Vorschlag mit einem «Aber», was für den Richter ein Grenzfall war. «Aber eine Zurückweisung an den Staatsanwalt würde weder dem Beschuldigten noch der Geschädigten weiterhelfen», begründete er. Zum Schluss schärfte der Einzelrichter dem Beschuldigten ein: «Halten Sie sich an das Kontaktverbot und machen Sie die Therapie.»

Das Stalking begann Ende September 2021 und hörte nach einer Anzeige bei der Polizei Ende März 2022 auf. Der 48-Jährige schrieb der «Blick»-TV-Moderatorin im November: «I ka etwas küzelig si, aber du dörfsch me chräbele, falls es für me etwas viel wird eifach etwas sampfter und i chräbele di gern …», und einen Monat später: «Ich war vorher bei dir. Mini Mama meint, es sei nicht schlaues! Und ich mag irgendwie nicht lässtig tun. Ich bin jetzt wieder auf dem Heimweg und ich komme aber gerne ein anderes mal, wenn du Zeit hast.»

Sie sei seine Traumfrau

Am 22. Dezember 2021 schickte er der Frau per Instagram ein Video von ihrem Wohnblock und teilte ihr mit, dass er die Gegend schön finde. Obwohl die TV-Frau ihm schrieb, dass sie die Kontaktaufnahme als Grenzüberschreitung empfinde, und ihn blockierte, hörte er nicht auf. Die Journalistin erwirkte bei der Polizei ein Kontakt- und Rayonverbot. Nach Ablauf dieses Verbotes am 24. März 2022 stalkte er sie erneut mit mehreren E-Mails. So schrieb er ihr, dass es wichtig sei, dass sie ihm unangenehme/intime Fragen stelle. Das fühle sich wie ein Glücksrausch an, der durch den Körper rausche. Sie sei seine Traumfrau, die ihm guttue.

In einem Zeitungsinterview sagte die «Blick»-Moderatorin, dass der Stalker sich in einer Beziehung mit ihr wähnte und ihr gar Bilder von einem Verlobungsring geschickt habe. Die Strafanzeige begründete sie damit, dass sie Angst hatte, dass es ihn aggressiv machen könnte, wenn sie ihn ignoriere. Der Stalker habe offensichtlich psychische Probleme. «Er hat meine Sendungen geschaut und gedacht, ich würde nur zu ihm sprechen.»