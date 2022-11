Dramatische Rettung: Mann steckt nach Erdrutsch auf Ischia bis zur Brust im Schlamm

Verzweifelte Minuten: Ein Mann wurde in der Stadt Casamicciola Terme vom Schlamm überwältigt, er konnte sein Leben nur retten, indem er sich an den Rahmen eines Fensterladens vor seinem Haus klammerte.

«Es ist eine Tragödie, die Zahl der Vermissten ist immer noch ungewiss», sagt Enzo Ferrandino, Bürgermeister von Ischia. Nach heftigen Unwettern hatte ein Erdrutsch die Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt Casamicciola Terme im Norden der italienischen Insel um fünf Uhr überrascht. Erdmassen begruben Häuser unter sich und schoben sogar mehrere Autos und Busse ins Meer. Eine Frau starb in den Schlammmassen, teilte die Präfektur am Samstagnachmittag in Neapel mit.

Ein Mann wurde vom Schlamm überwältigt, er konnte sein Leben nur retten, indem er sich an den Rahmen eines Fensterladens vor seinem Haus klammerte. Retter entdeckten ihn im Morgengrauen, das Opfer steckte bis zur Brust zwischen den schlammigen Trümmern. Ein Video zeigt, wie die Retter im Fackelschein den Mann, der um Hilfe rief, kaum erkennen können. «Wir kommen gleich, versuchen Sie, mit den Füssen auf dem Boden zu bleiben, halten Sie sich an etwas fest», schrien die Retter ihm zu. «Wir sind gleich bei Ihnen.»

«Mein Sohn rief ‹Mama, lauf weg›»

Von ihrem Haus in der Via Quarta Traversa San Felice ist nur noch wenig übrig. Die Rettungskräfte sind immer noch dabei, den Schlamm auszugraben, aber der gesamte Hausrat und die Möbel sind unbrauchbar.

«In dem Gebiet hätte nicht gebaut werden müssen»

«Der Erdrutsch in Casamicciola hätte verhindert werden können, wenn in dem Gebiet Untersuchungen durchgeführt worden wären, die solche Ereignisse vorgesehen hätten», sagt Micla Pennetta, Professorin für Physische Geografie und Geomorphologie an der Universität Federico II in Neapel, zu «Huffington Post». Die Tragödie wäre nicht passiert, wenn man auf den Bau am Hang verzichtet hätte – oder zumindest die Bauten befestigt hätte. «In dem Gebiet, in dem der Erdrutsch stattgefunden hat, hätte nicht gebaut werden dürfen, es gab auch nach der grossen Überschwemmung von 2009 eine schlechte Bodenbewirtschaftung.»