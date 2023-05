Wetterwarnung: So bereitet sich Italien auf die Unwetter vor

«Halten Sie sich von Unterführungen, Brücken und Flüssen fern, benutzen Sie weder das Auto noch den Lift und gehen Sie nicht nach draussen , um Ihr Auto in Sicherheit zu bringen. Halten Sie sich in den oberen Etagen auf . Benutzen Sie das Handy nicht für unnötige Gespräche, halten Sie die Leitungen für Notrufe frei.» Das sind einige der Warnungen, die der italienische Zivilschutz am Montagabend auf Social Media herausgab.

Keine Schulen in zahlreichen Gebieten

Wie Irene Priolo, die für den Katastrophenschutz zuständige Vizepräsidentin in Emilia-Romagna, zu «Il Resto del Carlino» sagte, rechne das Team des Zivilschutzes mit einem erheblichen Anstieg der Flüsse und Bäche. Auch könnte es zu Überschwemmungen und Erdrutschen kommen. Das Meer könnte sehr rau werden, Spaziergänge am Strand sollte man meiden.

Teams des Zivilschutzes sind unterwegs

In den Bergen sind für Dienstag starke Winde vorhergesagt. In den Berggemeinden, in denen bereits Menschen evakuiert wurden, werden Verstärkungseinheiten eingesetzt, um die organisatorische Unterstützung zu gewährleisten, sagte Irene Priolo. «Wir mobilisieren Teams des Zivilschutzes auf regionaler und nationaler Ebene», sagt die Beamtin. In einigen Gebieten seien die Teams bereits im Einsatz.