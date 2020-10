Sturmtief «Brigitte» : «Halten Sie sich nicht unnötig im Freien auf»

Stürmische Winde und viel Regen. Besonders das Wallis und das Tessin sind von Sturmtief «Brigitte» betroffen. Im Wallis wird der Bevölkerung geraten, zu Hause zu bleiben.

Am Freitag nahm der Südwind zunächst auf den Alpen- und Voralpengipfeln zu und erreichte Sturmstärke, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) im Wetterblog auf seiner Webseite schrieb. So sei um die Mittagszeit auf dem Gütsch bei Andermatt UR eine Böe von 167 km/h registriert worden. Auf dem Titlis wurden 144 km/h und auf dem Jungfraujoch 130 km/h gemessen. In Elm GL blies der Föhn mit 130 km/h.