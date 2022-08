Basel: «Halten Sie sich nicht unter älteren, grossen Bäumen auf»

Am Montagmorgen musste eine rund hundertjährige Silberlinde notfallmässig gefällt werden. Der mächtige Baum im Basler Solitude Park überlebte die Trockenheit und Hitze nicht. Nicht eine Krankheit war schuld, dass sie nach einem Jahrhundert weichen musste. Viel mehr machte dem Baum die trockene Bodenstruktur zu schaffen. Die Linde ragte schräg über die Wiesenfläche und schien Richtung Boden zu fallen. Wäre sie nicht gefällt worden, wäre sie irgendwann einfach umgekippt, erklärt Emanuel Trueb, Leiter der Stadtgärtnerei Basel-Stadt. «Sie starb also nicht im klassischen Sinne.»

Die Linde wird nicht der einzige Baum sein, der den Sommer nicht überleben wird, so Trueb. «Ein Grossteil der Bäume befindet sich in einem wahnsinnigen Stress.» Im kommenden Winter werden einige geschädigte Bäume ersetzt werden müssen. Die Stadtgärtnerei sei bereits seit Jahrzehnten am «Umdenken», so der Leiter. Gewisse Bäume würden wahrscheinlich nach und nach aus dem Stadtbild verschwinden.