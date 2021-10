Schulkinder attackiert : Halterin von bissigen Hunden wegen Körperverletzung verurteilt

In Naters VS kam es im letzten Winter immer wieder zu Beissattacken zweier Hunde. Nun wurde die Halterin per Strafbefehl schuldig gesprochen.

In Naters VS sorgten letzten Winter zwei Hunde der Rasse Briard für Aufsehen. Im Bammatta-Quartier kam es wiederholt zu Attacken auf Erwachsene und Schulkinder. Unter anderem wurde ein zwölfjähriges Mädchen in den Oberschenkel gebissen. Die Familie erstattete Anzeige.

Darum gehts Zwei junge Hunde versetzten das Natischer Bammatta-Quartier zwischen Herbst 2020 und Winter 2021 in Aufruhr.

Wiederholt kam es zu Beissattacken auf Erwachsene und Kinder.

Nun wurde die Hundebesitzerin wegen einfacher Körperverletzung verurteilt.

In Bammatta-Quartier in Naters VS wurden zwischen Herbst 2020 und Winter 2021 wiederholt Erwachsene und Schulkinder von zwei Hunden angegriffen. In einem Fall wurde Anzeige erstattet. Nun ist die Halterin der beiden Briard-Hunde der einfachen Körperverletzung schuldig gesprochen worden, wie der «Walliser Bote» berichtet.

Der betreffende Vorfall ereignete sich am 15. Januar 2021: Ein zwölfjähriges Mädchen wurde auf seinem Schulweg von einem der Vierbeiner in den Oberschenkel gebissen, wie dem Strafbefehl zu entnehmen ist. Beide Hunde waren trotz Leinenpflicht nicht angeleint. Infolge des Angriffs musste sich das Kind in ärztliche Behandlung begeben.

Urteil ist rechtsgültig

Die Hundehalterin sei sich bewusst gewesen, dass im Quartier Leinenpflicht herrsche, schreibt die Staatsanwaltschaft. Ausserdem habe sie aus Erfahrung gewusst, dass die Hunde nicht gehorchten und immer wieder Leute ohne Vorwarnung anfallen würden. Die Besitzerin habe in Kauf genommen, dass ihre Hunde das Schulmädchen verletzen würden.

Die Frau in den Siebzigern wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 1350 Franken mit einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt. Weiter muss sie eine Busse von 350 Franken entrichten und die Verfahrenskosten von 700 Franken tragen. Die Beschuldigte hat den Strafbefehl akzeptiert, das Urteil ist somit rechtsgültig.

