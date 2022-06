0:4 gegen Ungarn : «Haltet den Mund, ihr Clowns» – englische Nerven liegen nach Debakel blank

England kassiert beim 0:4 gegen Ungarn die höchste Heimpleite seit 94 Jahren. Nach dem historischen Debakel steht Trainer Gareth Southgate im Zentrum der Kritik.

1 / 5 England geht zu Hause gegen Aussenseiter Ungarn mit 0:4 unter. Action Images via Reuters Trainer Gareth Southgate wird von den Fans scharf kritisiert. Action Images via Reuters Seit 94 Jahren hat England zu Hause nicht mehr so hoch verloren. REUTERS

Darum gehts

Nach der schlimmsten Heimpleite in mehr als 90 Jahren für die englische Fussball-Nationalmannschaft steht Trainer Gareth Southgate im Zentrum der Kritik. Im Gegensatz zu vielen Fans und einigen Experten wollte Kapitän Harry Kane von einer Entlassung Southgates nach dem 0:4 gegen Ungarn am Dienstagabend allerdings überhaupt nichts wissen. «Diese Frage sollte ich nicht mal beantworten, wenn ich ehrlich bin», sagte Kane im britischen Fernsehen. «Das ist unsere erste grosse Niederlage seit langer Zeit. (...) Das war natürlich ein Abend zum Vergessen, aber wir müssen das einstecken und weitermachen», sagte der Stürmer von Tottenham Hotspur.

Viele der Zuschauer in Wolverhampton äusserten ihren Frust mit Buh-Rufen und Pfiffen sowie Gesängen in Richtung Southgate, die ihm unterstellten, keine Ahnung zu haben von dem, was er tue. Auch erste Experten stellten die Zukunft des Trainers infrage, der England noch bei der Europameisterschaft im eigenen Land vergangenen Sommer bis in den Final gegen Italien geführt hatte und zuvor bei der WM 2018 bis in den Halbfinal.

«The Hunger Shames»

Ex-Nationalspieler Jamie Carragher kritisierte dagegen die Spott-Gesänge in Richtung Southgate mit deutlichen Worten. «Haltet den Mund, ihr Clowns», twitterte der heutige TV-Experte: «Dieser Manager hat das Land zu den beiden besten Platzierungen seit 1966 geführt.»

Keine Rückendeckung erhält Southgate dagegen von der englischen Presse. «The Hungar Shames» schrieb die «Sun» in Anlehnung an die bekannte Buch- und Film-Reihe. Die «Daily Mail» betitelte die Schmach als «England Goulashed», also die Verarbeitung des englischen Teams zum ungarischen Nationalgericht.

Abstieg in Liga B droht

Das 0:4 gegen Ungarn ist die höchste Heimniederlage seit einem 1:5 gegen Schottland 1928. «Wir haben nicht viele Fussballspiele verloren, und wenn du so schwer verlierst, insbesondere zu Hause, dann wird das in England sehr schmerzhaft», sagte Southgate selbst nach dem Spiel. «Natürlich ist so ein Abend schwierig und es ist wichtig, dass ich das von ihren Schultern nehme, weil das absolut an mir lag.»

Nach dem Debakel steht England weiter auf dem letzten Tabellenplatz, der am Ende den Abstieg in die B-Liga bedeuten würde. Die überraschend starken Ungarn dagegen führen die Gruppe nach vier Spieltagen vor Deutschland und Italien an.