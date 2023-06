Herisau: Gemeinde erstattet wegen Flyern Anzeige

Gemeindelogo und -wappen missbräuchlich verwendet

Die Gemeinde Herisau erstattet nun Anzeige gegen Unbekannt, wie sie am Dienstag mitteilte. «Vor wenigen Tagen wurde ein Flugblatt in Herisauer Haushaltungen verteilt, in welchem unter anderem haltlose Thesen über die angeblich im Geheimen erfolgte Privatisierung der Gemeindebehörden aufgestellt werden», so die Gemeinde Herisau in der Mitteilung. Im Flugblatt und auf einer offensichtlich dazugehörigen Website werden laut der Gemeinde zudem das Gemeindewappen, das Gemeindelogo sowie weiteres Bildmaterial der Gemeinde Herisau missbräuchlich verwendet.