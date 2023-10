Palästinenser-Demos in ganz Europa: warum nicht in der Schweiz?

Der ehemalige Integrationsbeauftragte von Basel-Stadt, Thomas Kessler, blickt besorgt auf die Pro-Palästina-Proteste der vergangenen Tage. Im Interview erklärt er, wieso es in der Schweiz bislang bei Aufrufen blieb.

Hamas-Aufruf : Pro-Palästina-Demos in ganz Europa – warum nicht in der Schweiz?

Darum gehts In Paris eskalierte am Donnerstag eine Pro-Palästina-Kundgebung. Auch in anderen europäischen Städten gingen Menschen auf die Strasse.

Dazu könne es in der Schweiz nicht kommen, sagt der Experte.

Trotzdem bestehe Grund zur Sorge.

Herr Kessler, in Paris eskalierte eine Pro-Palästina-Kundgebung. Auch in anderen europäischen Städten finden Mega-Demos statt. Wieso in der Schweiz nicht?

Entscheidend sind zwei Faktoren: die Herkunft der Demonstrierenden und wie stark Parallelgesellschaften ausgeprägt sind. Es sind hauptsächlich Menschen mit palästinensischer Abstammung und aus dem Maghreb, welche diese Demonstrationen prägen. Diese Menschen sind bei uns weniger vertreten. Bei uns leben hingegen mehr Leute aus Anatolien, Afghanistan, aus dem Iran und Irak oder aus Syrien. Viele von ihnen sind vor den Islamisten geflüchtet und stehen deshalb den Terrormilizen Hamas und Hisbollah sehr kritisch gegenüber. Die Zusammensetzung und auch die Haltung der Leute ist bei uns viel heterogener.

Also funktioniert die Integration von Migranten in der Schweiz viel besser?

Ja. Die jüngeren Menschen, die zu uns kommen, aus dem Nahen Osten oder aus dem Maghreb, haben einen steileren sozialen Aufstieg. Das heisst: Sie haben schneller Zugang zu einer Berufslehre oder zu einem Studium. Durch diese Integration lernen sie, demokratisch zu differenzieren, sie sehen Vor- und Nachteile der Gegenpositionen. Wenn man differenziert denkt, dann kann man nicht an eine Demo, wo extremistische oder faschistische Positionen vertreten werden. Was passiert ist, ist reinster Terror.

Was bewirken diese Mega-Demos?

Diese Demos in Wien, Paris oder Berlin sind ein fester Teil des Kalküls der Hamas. Islamistische Organisationen mobilisieren für Krawall und Videos, wo es grosse Gruppen an jungen Männern in Parallelgesellschaften gibt. Diese Demos muss man als international organisierte Propaganda für den Terror sehen.

Die Demonstrationen, welche eskalierten, waren aber nur wenige Hundert Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Wieso könnte die Welle nicht auch auf die Schweiz überschwappen?

Anti-israelische Proteste finden sogar noch näher den perfekten Nährboden. Wenn Sie in Basel über die Grenze gehen, beispielsweise nach Mulhouse, ist die Welt schon eine ganz andere. Weil dort die Maghrebiner auch in der zweiten und dritten Generation noch schlecht integriert sind. Weil sie eben keine Berufslehre haben und dadurch auch kein sozialer Aufstieg stattgefunden hat. Sie leben in einer Parallelgesellschaft. Die Gedanken dieser Menschen sind in der Vergangenheit, im Land der Urgrosseltern, und nicht dort, wo sie jetzt eigentlich leben.

Aufrufe zu Demos gab es auch in der Schweiz, sie kamen aber aus marxistischen Kreisen.

Ja, auch in der Schweiz gibt es Verirrte und kleine extremistische Gruppierungen, die sich mit den Tätern solidarisieren und finden, es gebe irgendwo doch noch eine Berechtigung für Terror. Diese Gruppen gibt es, aber sie finden öffentlich keinen Anklang. Die treffen sich dann privat. Aber dass man Terror irgendwie zu entschuldigen sucht, passt überhaupt nicht zur Schweizer Politik. Bei uns politisiert man mit offenem Visier, mit Gesicht und mit Argumenten und nicht mit Gewaltverherrlichung.

Für Freitag waren in Basel zwei Kundgebungen angekündigt und bewilligt. Beiden Kundgebungen hat die Kantonspolizei heute die Bewilligung wieder entzogen. Was waren die Überlegungen dabei?

Das ist ein richtiger Entscheid. Demonstrationen haben eine bestimmte Grundlage und müssen der Verfassung entsprechen. Solidarität mit Gewaltverbrechern als Motiv, das kann unberechenbare Reaktionen auslösen. Das Motiv ist derart zynisch, dass die Polizei die Sicherheit nicht gewährleisten kann. Deshalb ist es richtig, jetzt auf Demos zu verzichten und die übrigen demokratischen Instrumente zu nutzen, bis sich die Situation beruhigt hat.

Muss man sich Sorgen machen in der Schweiz?

Die Zeiten der Idylle sind definitiv vorbei. Das hat ganz stark mit den Expansionsgelüsten von Russland, China, dem Iran zu tun. Gaza ist nur ein Element des Problems. Wir erleben weltweit eine Militarisierung. Wir müssen uns auf grundsätzlicher Ebene Sorgen machen, unsere Polizeien, Nachrichtendienste und das Militär fit machen. Diese sind noch viel zu wenig fit für die Herausforderungen, die kommen werden.