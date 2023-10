Hamas: Israel bombardiert den Gazastreifen

Am 7. Oktober griff die Terrororganisation Hamas Israel an.

46 der 72 medizinischen Einrichtungen im Gazastreifen sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht mehr in Betrieb. Dazu gehörten auch zwölf der 35 Spitäler in dem Gebiet, teilte die WHO am Dienstag mit. Laut dem Gesundheitswesen in Gaza sind bisher 5971 Menschen bei den Bombardements ums Leben gekommen. Darunter 2360 Minderjährige.