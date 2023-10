Nahostkonflikt: Hamas fordert Gefangenenaustausch mit Israel

Nach dem gross angelegten Angriff der islamistischen Hamas auf Israel sollen die Aussenminister der Europäischen Union an diesem Dienstag zu einem ausserordentlichen Treffen zusammenkommen. «Ich berufe morgen eine Dringlichkeitssitzung der EU-Aussenminister ein, um die Situation in Israel und in der Region zu besprechen», schrieb der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell am Montag auf der Plattform X (ehemals Twitter). Das Treffen soll im Hybrid-Format stattfinden, also teils persönlich und teils online. (dpa)