Nahostkonflikt: Hamas droht mit Tötung von israelischen Geiseln

Swiss wird in Kooperation mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Dienstag, den 10. Oktober einen Sonderflug von Zürich nach Tel Aviv und zurück durchführen. Auf diesem Weg sollen Schweizerinnen und Schweizer die Gelegenheit erhalten, zeitnah zurück in die Heimat zu fliegen.

Der Flug LX7354 wird um 12.15 Uhr in Zürich abheben und um 17.20 Uhr Lokalzeit in Tel Aviv landen. Start für den Rückflug mit der Flugnummer LX7355 ist 18.15 Uhr mit Landung in Zürich um 21.35 Uhr. Swiss hat für den Evakuierungsflug eine Maschine des Typs Airbus A321 vorgesehen, die über 219 Sitzplätze verfügt. Der Flug ist nur über eine spezielle Hotline buchbar, die vom EDA an die Auslandschweizerinnen und -schweizer sowie die Reisenden in Israel kommuniziert wurde. (job)