Nahostkonflikt: 1500 Tote Hamas-Terroristen gefunden

Allerdings sei die Lage in Israel sehr unübersichtlich, eine offizielle Bestätigung gebe es noch nicht, heißt es von Seiten des Aussenministeriums. Aktuell halten sich noch mehr als 8000 Österreicher in Israel auf. «Die österreichische Botschaft in Tel Aviv unterstützt aktuell rund 8300 sich derzeit in Israel aufhaltende Österreicher aktiv bei Fragen zu einer möglichen Ausreise», so die APA. (fos)