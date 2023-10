Israel: 313 Tote bei Angriffen im Gazastreifen

IDF-Konteradmiral Daniel Hagari gab gegenüber der «Times of Israel» an, derzeit werde an 22 verschiedenen Orten im Süden von Israel gekämpft. Zudem bestätigte er die Geiselnahmen von Israelis im Gazastreifen: Es gebe «Geiselsituationen» in Be’eri and Ofakim.