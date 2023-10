Nahostkonflikt: Netanjahu ruft zu Bildung einer «Notstandsregierung» auf

Angesichts des Krieges mit der radikalislamischen Hamas-Bewegung hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die Opposition zur gemeinsamen Bildung einer «Regierung der nationalen Einheit» aufgerufen. Er fordere die Oppositionsführer auf, «sofort eine Notstandsregierung der nationalen Einheit ohne Vorbedingungen zu bilden», sagte Netanjahu am Montagabend in einer Fernsehansprache. Die radikalislamische Hamas hatte am Samstag einen beispiellosen Grossangriff auf Israel mit tausenden Raketen und Kämpfern am Boden gestartet, bei dem bislang nach Regierungsangaben mehr als 800 Menschen getötet wurden. (AFP)