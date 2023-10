Nahostkonflikt: 1500 Tote Hamas-Terroristen gefunden

Mutter von Shani Louk: Meine Tochter lebt noch

Die 22-jährige Shani Louk, die nach Gaza verschleppt wurde, lebt gemäss Angaben ihrer Mutter noch. Demnach liegt Louk mit schweren Kopfverletzungen in einem Spital in Gaza. «Wir haben jetzt weitere Informationen, dass Shani am Leben ist», erklärte die Mutter in einer Videobotschaft, wie NTV berichtet.

Die Mutter von Shani, Ricarda Louk, wandte sich zuvor mit einem Hilferuf direkt an die deutsche Bundesregierung. «Wir bitten, nein wir verlangen von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt», sagte die Frau. «Das ist mein verzweifelter Aufruf an das ganze Land, an Deutschland, mir zu helfen, meine Shani gesund nach Hause zurückzubekommen», so die Mutter in einem Video, das der Tagesschau vorliegt.

Die 22-jährige Shani Louk, die von Hamas-Terroristen verschleppt wurde, lebt offenbar noch. Instagram