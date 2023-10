Nahostkonflikt: Israels Armee kämpft weiter gegen Terroristen

Der Norden Israels ist nach Militärangaben in den Alarmzustand versetzt worden. In weiten Teilen nahe der Demarkationslinie zum Nachbarland Libanon heulten am Mittwochabend die Sirenen, wie die Armee mitteilte. Die Streitkräfte meldeten eine mutmassliche «Infiltration aus dem Libanon in den israelischen Luftraum». Die Armee wies die Menschen im Norden des Landes an, bis auf weiteres in Schutzräumen zu bleiben.