Nahostkonflikt: Israels Armee kämpft weiter gegen Terroristen

Nach den verheerenden Angriffen der islamistischen Hamas in Israel haben in New York Tausende für das Land demonstriert. Der vorgesehene Platz in Sichtweite des UN-Gebäudes am East River füllte sich am Dienstagabend bis zu seiner Kapazitätsgrenze, so dass Hunderte Protestierende – viele von ihnen in den Farben Israels gekleidet und Flaggen tragend – in benachbarten Strassen Manhattans standen.