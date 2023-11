Hamas-Portfolio: Firmen der Terrorgruppe machen im Ausland Geschäfte

Palästinenser leiden im Gaza, Hamas-Chefs residieren in Katar

Für Nahrungsmittel und andere Hilfsgüter sammeln Hilfsorganisationen rund um die Welt deshalb momentan fieberhaft Spenden – die seit 2007 regierende Hamas sitzt derweil auf prall gefüllten Bankkonten, die Anführer der Organisation führen in Ländern wie Katar und der Türkei Luxusleben in Penthouse-Suiten .

«Kein Cent fliesst in den Gazastreifen»

Und dieses Portfolio hat es in sich: Laut Recherchen der «Bild» hat die Hamas ausserhalb des Gazastreifens ein Finanzimperium aufgebaut, das insgesamt rund 700 Millionen Dollar wert ist. Bei den 30 bis 40 Firmen soll es sich vor allem um Immobilien- und Bauunternehmen handeln, die ihre Geschäftssitze in Katar, Algerien, dem Sudan oder auch der Türkei haben.

«Das ist das goldene Sicherheitsnetz für die Hamas-Führungsriege und ihre Familien – kein Cent davon ist in den Gazastreifen geflossen», so ein früherer israelischer Geheimdienstler, der Geldströme von Terrororganisationen untersucht.

Commerzbank verschiebt Hamas-Gelder

«Die Hamas hat ganz bewusst einen finanziellen Sicherheitsschirm aufgebaut, für den Tag, an dem Saudiarabien, Katar oder die Türkei ihre finanzielle Unterstützung einstellen», so der Geldwäsche-Experte gegenüber der «Welt». Der Aufbau des Netzwerkes habe schon vor rund zwei Jahrzehnten zunächst in Saudiarabien, später vermehrt in der Türkei begonnen.