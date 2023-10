Hamas: Zwei Optionen, wie Israel seine Verschleppten zurückbekommt

Israelische Zivilisten und Soldaten – darunter einige hochrangige Offiziere – befinden sich in der Gewalt der Hamas. Israel hat bereits Rettungsaktionen gestartet, die palästinensische Terrororganisation will lieber verhandeln.

Dieses Video soll zeigen, wie die Hamas eine Frau in der Nähe des Gazastreifens als Geisel nimmt. 20 Minuten

Darum gehts Mehrere Israelis wurden nach Militärangaben in den Gazastreifen verschleppt.

Israel versucht, die Menschen mit militärischen Rettungsaktionen zu befreien.

Die Hamas rechnet hingegen mit einem Gefangenen-Austausch.

Israelische Soldaten und Zivilisten wurden am Samstag von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen entführt und als Geiseln genommen. Die Menschen wurden nach Angaben der BBC an mindestens zwei Orten nahe der Grenze zwischen Gaza und Israel mit vorgehaltener Waffe festgehalten. Die Hamas bestätigte Stunden später, Israelis entführt zu haben.

Nun stellt sich die Frage: Mit welcher Strategie wird Israel die Verschleppten befreien? Die erste Option: Israel könnte Rettungsaktionen durch Spezialeinheiten starten. Bereits am Samstagabend hatten die israelischen Verteidigungskräfte (kurz IDF) bekanntgegeben, dass sie in dieser Mission an mehreren Orten im Einsatz stünden.

Hamas will verhandeln, Israel wohl nicht

Tatsächlich haben die Streitkräfte am späten Samstagabend den Militärstützpunkt Re’im im Süden Israels, auf dem sich die Gaza-Division befindet, von Hamas-Kämpfern zurückerobert und dabei einige israelische Zivilisten befreit, die über zwölf Stunden in der Gewalt der Hamas gewesen waren.

Wie ein BBC-Journalist schreibt, habe Israel jedoch eine zweite Option, um seine Leute zurückzuholen: verhandeln. «Das ist aber schwer vorstellbar, vor allem wenn gerade die Zahl der Todesopfer auf beiden Seiten stündlich steigt», schätzt der britische Reporter.

Er glaube kaum, dass es zu Verhandlungen kommt. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass der diplomatische Kanal nur zu langen, zähen Gesprächen mit der Hamas führt. Dabei erinnert der Journalist an die Entführung des israelischen Soldaten Gilad Shalit durch palästinensische Kämpfer bei einem grenzüberschreitenden Überfall im Jahr 2006. Im Gegenzug liess Israel über 1000 palästinensische Gefangene frei.

Geiseln werden «menschlich» behandelt

Die Hamas würden allerdings einen Gefangenenaustausch bevorzugen, wie Saleh al-Arouri, stellvertretender Leiter des Politbüros der Hamas, gegenüber der «Times of Israel» erklärt. Der Palästinenser gab an, dass er im Austausch für Dutzende israelischer Geiseln die Freilassung von palästinensischen Häftlingen in israelischen Gefängnissen erwarte.

Unter den Geiseln befinden sich nach Angaben al-Arouris «einige hochrangige Offiziere». Die Zivilisten wolle die Hamas nicht töten oder foltern. Die Terrororganisation werde die Israelis «menschlich» behandeln, behauptet der Hamas-Chef. Die Videos, die auf Social Media zirkulieren und auf denen angeblich Zivilisten zu Schaden kommen, bezeichnet er als gefälscht.